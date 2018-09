Seventh Wonder – hört hier den neuen Song „The Everones“

08.09.2018

Die u.a. um den KAMELOT-Sänger Tommy Karevik versammelten Progressive Metaller SEVENTH WONDER haben mit „The Everones“ einen neuen Song vorgestellt. Die Nummer wird sich auf ihrem neuen Album „Tiara“ wiederfinden, das am 12. Oktober über das italienische Label Frontiers Music erscheinen wird.

SEVENTH WONDER-Bassist Andreas Blomqvist über den Song: „Obwohl der Release des Albums immer näher kommt, gibt es hier noch einen weiteren Song von ‚Tiara‘, damit ihr die letzten Tage des Wartens auch sicher übersteht. Das ist der Track, der die Story des Albums so richtig in Fahrt bringt. Er ist verglichen mit den übrigen Songs, die wir bisher veröffentlicht haben, etwas anders – ein bisschen düsterer, etwas mehr auf den Punkt.“

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Arrival

02. The Everones

03. Dream Machines

04. Against The Grain

05. Victorious

06. Tiara’s Song [Farewell Pt. 1]

07. Goodnight [Farewell Pt. 2]

08. Beyond Today [Farewell Pt. 3]

09. The Truth

10. By The Light Of The Funeral Pyres

11. Damnation Below

12. Procession

13. Exhale

Line-Up

Tommy Karevik – Vocals

Johan Liefvendahl – Guitars

Andreas Blomqvist – Bass

Andreas Söderin – Keyboards

Stefan Norgren – Drums

Foto: Seventh Wonder