Sick Of It All – hört den Titeltrack von „Wake The Sleeping Dragon“

01.09.2018

Die New Yorker Hardcore-Veteranen SICK OF IT ALL haben mit „Wake The Sleeping Dragon“ einen brandneuen Song ins Netz gestellt. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem nächsten Album, das am 2. November in den Handel kommen soll. Hier nun also der Song:

Das neue SICK OF IT ALL-Album wurde von Jerry Farley produziert, der zuvor mit Bands wie EVERY TIME I DIE und DEMON HUNTER gearbeitet hat. Für Mix und Mastering zeigt sich niemand Geringerer als der renommierte dänische Toningenieur Tue Madsen [MESHUGGAH, THE HAUNTED, MADBALL] verantwortlich.

SICK OF IT ALL auf Tour:

17.08.18 [DE] Dinkelsbühl @ Summer Breeze

18.08.18 [DE] Trier @ Summer Blast

19.08.18 [DE] Rostock @ MAU Club

21.08.18 [PL] Poznan @ Klub U Bazyla

22.08.18 [DE] Magdeburg @ Factory

23.08.18 [DE] Lindau @ Club Vaudeville

24.08.18 [DE] Wörrstadt @ Neuborn Open Air

25.08.18 [DE] Sulingen @ Reload Festival

26.08.18 [NL] Amsterdam @ Melkweg

Album VÖ: 02. November 2018

Foto: Sick Of It All