Sick Of It All – stellen Lyric-Video zu „The Snake [Break Free]“ vor

21.01.2019

Die New Yorker Hardcore-Veteranen SICK OF IT ALL haben mit „The Snake [Break Free]“ einen brandneuen Song inklusive entsprechendem Lyric-Video online gestellt. Die Nummer bildet den kommt von ihrem neuesten Album „Wake The Sleeping Dragon“, das am 2. November in den Handel gekommen ist. Hier der Lyric-Clip:

Das neue SICK OF IT ALL-Album wurde von Jerry Farley produziert, der zuvor mit Bands wie EVERY TIME I DIE und DEMON HUNTER gearbeitet hat. Für Mix und Mastering zeigt sich niemand Geringerer als der renommierte dänische Toningenieur Tue Madsen [MESHUGGAH, THE HAUNTED, MADBALL] verantwortlich.

SICK OF IT ALL auf Tour:

17.08.18 [DE] Dinkelsbühl @ Summer Breeze

18.08.18 [DE] Trier @ Summer Blast

19.08.18 [DE] Rostock @ MAU Club

21.08.18 [PL] Poznan @ Klub U Bazyla

22.08.18 [DE] Magdeburg @ Factory

23.08.18 [DE] Lindau @ Club Vaudeville

24.08.18 [DE] Wörrstadt @ Neuborn Open Air

25.08.18 [DE] Sulingen @ Reload Festival

26.08.18 [NL] Amsterdam @ Melkweg

Album VÖ: 02. November 2018

Foto: Sick Of It All