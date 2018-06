Siege Of Power – erster Song „The Cold Room“ vom Debüt vorgestellt

29.06.2018

Die aus Mitgliedern von AUTOPSY und ASPHYX bestehenden Death Metaller SIEGE OF POWER haben mit „The Cold Room“ einen ersten Song von ihrem kommenden Debüt-Album enthüllt. Die Platte wurde mit dem Titel „Warning Blast“ versehen und soll am 7. September über Metal Blade Records veröffentlicht werden.

Die Band über den Song: „‚The Cold Room‘ ist das erste offizielle Video von SIEGE OF POWER. Genauso wie bei unserem Audio-Terror halten wir es hier gerne einfach und direkt. ‚The Cold Room‘ ist zusammen mit dem Titeltrack übrigens auch die langsamste Nummer auf dem Album. Die Nummer könnten den Leuten ein falsches Bild des Albums vermitteln, was für uns vollkommen in Ordnung ist, weil es unsere musikalische Vielfalt illustriert. Doom, Death, Thrash, Punk – es gibt bei uns alles!“

Album VÖ: 7. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Conquest For What?

02. For The Pain

03. Bulldozing Skulls

04. Born Into Hate

05. Torture Lab

06. Uglification

07. Trapped And Blinded

08. Diatribe

09. Warning Blast

10. Mushroom Cloud Altar

11. Lost And Insane

12. Bleeding For The Cause

13. Escalation ‚Til Extermination

14. Privileged Prick

15. Short Fuse

16. Violence In The Air

17. It Will Never Happen

18. The Cold Room

Line-Up

Chris Reifert – Vocals

Paul Baayens – Guitar

Theo van Ekelen – Bass

Bob Bagchus – Drums

Foto: YouTube