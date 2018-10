Sinbreed – stellen mit „Pale-Hearted“ ersten Song vom vierten Album vor

02.10.2018

Die in Hessen beheimateten Melodic Metaller SINBREED haben mit „Pale-Hearted“ einen ersten Song von ihrem schlicht „IV“ betitelten vierten Album vorgestellt. Die am 23. November über Massacre Records erscheinende Platte wird das erste Album der Band mit ihrem neuen Sänger Nick Hollemann [Ex-VICIOUS RUMORS] sein.

Das neue SINBREED-Album wurde von Gitarrist Flo Laurin produziert und von Laurin in Zusammenarbeit mit Markus Teske abgemischt. Für die auf „IV“ zu hörenden Chor-Arrangements, zu denen sich die Hessen nach eigener Aussage von QUEEN inspirieren ließen, zeigt sich THE NEW ROSES-Sänger Timmy Rough verantwortlich.

Album VÖ: 23. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. First Under The Sun

02. Falling Down

03. Wasted Trust

04. Into The Arena

05. Pale-Hearted

06. Final Call

07. The Purge

08. Pride Strikes

09. At Least I Am

10. Through The Fire

Line-Up

Nick Hollemann – Vocals

Manuel Seoane – Guitars

Flo Laurin – Guitars

Alex Schulz – Bass

Frederik Ehmke – Drums

Foto: Sinbreed