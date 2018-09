Sinsaenum – begeben sich auf Tour

24.09.2018

Die All-Star Death Metaller SINSAENUM starten in dieser Woche mit ihrer ausgiebigen Europatournee.

Die Band über die Tour:

„Wir freuen uns sehr auf diese bevorstehende Tour im Herbst und darauf, endlich unsere Fans zu treffen. Es ist eine Ehre und eine große Motivation, mit HATESPHERE auf diese Reise zu gehen und sich jeden Abend selbst zu übertreffen. Diejenigen von euch, die uns schon mit anderen Bands gesehen haben, wissen, wozu wir fähig sind. All diese Energien zusammen werden zu etwas Einzigartigem, das du nicht verpassen willst! Wir sehen uns alle sehr bald!“

Einen Trailer zur Tour könnt Ihr euch hier anschauen:

Hier die Tourdaten:



28.09.18 FR St. Brieuc / La Citrouille, with HateSphere + T.A.N.K.

29.09.18 FR Paris / Flow, with HateSphere + T.A.N.K.

30.09.18 FR Reims / La Cartonnerie, with HateSphere + T.A.N.K.

01.10.18 LUX Esch Sur Alzette / Kulturfabrik, with HateSphere + T.A.N.K.

03.10.18 DE Hamburg / Knust, with HateSphere + Critical Mess

04.10.18 DE Hannover / Musikzentrum, with HateSphere + Critical Mess

05.10.18 DE Berlin / Lido, with HateSphere + Critical Mess

06.10.18 PL Warsaw / Proxima, with HateSphere + Critical Mess

07.10.18 CZ Prag / Futurum, with HateSphere + Critical Mess

09.10.18 DE München / Backstage, with HateSphere + Critical Mess

10.10.18 HU Budapest / Dürer Kert, with HateSphere + Critical Mess

11.10.18 AT Wien / Szene, with HateSphere + Critical Mess

12.10.18 CH Zug / Galvanik, with HateSphere + Critical Mess

13.10.18 IT Milano / Legend, with HateSphere + Critical Mess

14.10.18 FR St. Étienne / Le Fil, with HateSphere + Critical Mess

16.10.18 FR Colmar / Grillen, with HateSphere + T.A.N.K.

17.10.18 DE Stuttgart / ClubCANN, with HateSphere + T.A.N.K.

18.10.18 BE Vosselaar / Biebob, with HateSphere + T.A.N.K.

19.10.18 UK London / The Dome, with HateSphere + T.A.N.K.

20.10.18 NL Amstelveen / P60, with HateSphere + T.A.N.K.

21.10.18 DK Kopenhagen / Vega, with HateSphere

22.10.18 SE Göteborg / Sticky Fingers, with HateSphere

23.10.18 NO Oslo / Parkteateret, with HateSphere

24.10.18 SE Stockholm / Klubben, with HateSphere

26.10.18 FI Turku / Apollo, with HateSphere + Mörbid Vomit

27.10.18 FI Tampere / Olympia, with HateSphere + Mörbid Vomit

28.10.18 FI Helsinki / On The Rocks, with HateSphere + Mörbid Vomit