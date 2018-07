Sinsaenum – präsentieren Euch das Lyric-Video zu „Sacred Martyr“

01.07.2018

Die um den ehemaligen SLIPKNOT-Drummer Joey Jordison sowie DRAGONFORCE-Bassist Frédéric Leclercq versammelten Death Metaller SINSAENUM haben ein Lyric-Video zu ihrem Song „Sacred Martyr“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Repulsion For Humanity“, das am 10. August über earMusic erscheinen wird. ONCE HUMAN-Frontfrau Lauren Hart taucht darin als Gastsängerin auf.

Bassist Leclercq über das neue SINSAENUM-Album: „Es ist brutal, es ist radikal und es ist wütend – wütender. Das neue Album ist eine Fortsetzung von ‚Ashes‘. In Sachen Sound und Style haben wir dem Mix mehr Raum gegeben.Dieses Album besteht zu 100% aus uns – nicht darauf ausgerichtet, den Massen zu gefallen, nicht den vermeintlichen Formeln zu folgen und absolut nicht in die heutigen Radio-Kriterien passend. Vom Artwork [von Travis Smith] über die Texte bis hin zur Musik selbst gibt es keine Unze kommerziellen Kompromisses.“

Joey Jordison fügt hinzu: „In gewisser Weise fühlt sich ‚Repulsion…‘ fast so an, als wäre dies unser erstes Album, weil ich endlich die Gelegenheit hatte, meine Schlagzeugspuren mit der anwesenden Band in Frankreich aufzunehmen. Die anderen halfen mir mit ihren Ideen, weshalb wir in der Lage waren, die ersten Tracks als Band zusammen zu erschaffen. Dieses Album ist tödlich, unser Songwriting hat sich enorm weiterentwickelt.“

Album VÖ: 10.08.2018

Foto: Sinsaenum