Sirenia – präsentieren das Video zu „Into The Night“

20.10.2018

Angesichts der immer näher rückenden Veröffentlichung ihres neuen Albums „Arcane Astral Aeons“ haben die Gothic Metaller SIRENIA nun mit „Into The Night“ eine weiteren Song inklusive Video ins Netz gestellt. Die CD erscheint am 26. Oktober über das österreichische Label Napalm Records.

SIRENIA über ihr neues Album: „Dieses Album wurde in den ‚Audio Avenue Studios‘ [Norwegen] und den ‚Audio Suite Studios‘ [Frankreich] aufgenommen, wohingegen der Mix in den dänischen ‚Hansen Studios‘ mit Jacob Hansen durchgeführt wurde. Die Platte ist für uns etwas ganz Besonderes, da wir sie zusammen mit unseren Fans – mit jedem, der unsere Pledge-Kampagne unterstützt hat – gemacht haben.“

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. In Styx Embrace

02. Into THE Night

03. Love Like Cyanide

04. Desire

05. Asphyxia

06. Queen OF Lies

07. Nos Heures Sombres

08. The Voyage

09. Aerodyne

10. The Twilight Hour

11. Glowing Embers

12. Love Like Cyanide [Edit – Bonustrack]

Foto: Sirenia