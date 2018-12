Sisters Of Suffocation – seht das Video zu „Humans Are Broken“

09.12.2018

Die holländischen Death Metal-Grazien SISTERS OF SUFFOCATION haben ein Video zu ihrem Song „Humans Are Broken“ ins Netz gestellt. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem neuesten Album, das am 01. März 2019 über das österreichische Label Napalm Records in den Handel kommen soll. Hier der Clip:

SISTERS OF SUFFOCATION kommentieren: „Wir freuen uns sehr, Euch allen das Video zu unserer neuen Single ‚Humans Are Broken‘ präsentieren zu können. Der Song steht gleich in mehrerer Hinsicht stellvertretend für unser neues Album [das ebenfalls ‚Humans Are Broken‘ heißt]: Da haben wir den Mix aus Brutalität, Melodie und verschiedenen Musikgenres sowie im Text die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen.“

Album VÖ: 01. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Humans Are Broken

02. Wolves

03. War In My Head

04. The Machine

05. What We Create

06. Liar

07. Little Shits

08. The Next Big Thing

09. Blood On Blood

10. The Objective

11. Burn

12. Every Little Fibre [Bonustrack]

13. For I Have Sinned [Bonustrack]

Line-Up

Els Prins – Vocals

Simone van Straten – Guitars

Emmelie Herwegh – Guitars

Puck Wildschut – Bass

Kevin van den Heiligenberg – Drums

Foto: Emmelie Herwegh