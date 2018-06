Skull Fist – drittes Album im Kasten, Release in Sicht

26.06.2018

Die kanadischen Heavy Metal-Jungspunde SKULL FIST haben die Aufnahmen zu ihrem seit Langem erwarteten dritten Album abgeschlossen – das schreibt die Band auf ihrer Facebook-Seite. Die kommende Platte befindet sich derzeit im Mix, ein Release-Termin soll von der Truppe bald bekannt gegeben werden.

Für den Mix ihres neuen Albums konnten SKULL FIST den renommierten kanadischen Produzenten und Tonmeister Eric Ratz gewinnen. Ratz arbeitete bereits in seinen 20ern im legendären „Phase One Studio“ und arbeitete seither mit Künstlern wie DANKO JONES, BIG WRECK und CANCER BATS zusammen. 2014 und 2015 gewann er den kanadischen Musikpreis JUNO als „Enginieer Of The Year“.

SKULL FIST begeistern Fans traditionellen Heavy Metals seit 2010 – damals veröffentlichte die Truppe ihre gefeierte EP „Heavier Than Metal“; es folgten bis 2014 zwei weitere Alben nach. Kurz nach ihrem letzten Album „Chasing The Dream“ gaben die Kanadier ihre Auflösung bekannt, besonnen sich dann jedoch eines Besseren.

Foto: Jelena Jakovljevic