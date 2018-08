Skull Fist – enthüllen Artwork und Tracklist zu „Way Of The Road“

22.08.2018

Die kanadischen Heavy Metal-Jungspunde SKULL FIST haben mittlerweile sowohl Artwork als auch Tracklist ihres mit Spannung erwarteten dritten Albums „Way Of The Road“ vorgestellt. Die erste Platte der Band nach vier Jahren erscheint am 26. Oktober über Noiseart.

Für den Mix ihres neuen Albums konnten SKULL FIST den renommierten kanadischen Produzenten und Tonmeister Eric Ratz gewinnen. Ratz arbeitete bereits in seinen 20ern im legendären „Phase One Studio“ und arbeitete seither mit Künstlern wie DANKO JONES, BIG WRECK und CANCER BATS zusammen. 2014 und 2015 gewann er den kanadischen Musikpreis JUNO als „Enginieer Of The Year“.

SKULL FIST-Frontmann Zack Slaughter über die Platte: „Leute, das ist die Goldlöckchen-Gleichung. Unser erstes Album war zu kalt, das zweite war zu heiß, diese Platte fühlt sich für uns jetzt richtig an. Nach Jahren voller dummem Benehmen und riesigen Hindernissen und endloser Geduld bin ich immer noch überrascht, dass wir es geschafft haben, das fertig zu bekommen. Mit jedem Album und auch der E.P. haben wir versucht, einen Sound zu finden, aber ich glaube nicht, dass irgendetwas meine Vorstellung von SKULL FIST so gut zusammenfasst wie diese Platte. Ihr könnt es lieben oder hassen, aber am Ende ist alles relativ, versteht Ihr?“

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. You Belong To Me

02. No More Running

03. I Am A slave

04. Witch Hunt

05. Way Of The Road

06. Heart Of Rio

07. Better Late Than Never

08. Dont Cross Me

09. Stay True

Line-Up

Zach Slaughter – Vocals, Guitar

Johnny Nesta – Guitar

Casey Guest – Bass

J.J. Tartaglia – Drums

Foto: Stefanie Meyer