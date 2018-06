Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators – Albumtitel und Termin bekannt

18.06.2018

Die um GUNS ‚N‘ ROSES-Gitarrist Slash und ALTER BRIDGE-Sänger Myles Kennedy versammelten SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS haben mit „Living The Dream“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die Platte soll am 21. September in den Handel kommen. Einen Trailer gibt es jetzt schon:

Frontmann Myles Kennedy äußerte sich wie folgt zu den Fortschritten: „Wir haben gerade ein neues Album fertig gemacht. Genaugenommen habe ich gerade meine Vocal-Parts fertig eingesungen, also ist jetzt ein weiteres Album im Kasten. Und vermutlich wird es noch in diesem Jahr erscheinen.“

Bereits im März ließ der Bandkopf Slash verlauten, wie sehr er sich auf das neue Album seiner Band freut: „Es sind ein paar wirklich coole Songs drauf und die Platte fühlt sich an wie ein Livekonzert. Ich arbeite jetzt schon seit etwa acht Jahren mit Myles, Brent [Fitz, Drums, Anm. d. Red.] und Todd [Kerns, Bass, Anm. d. Red.]. Es war bisher eine tolle Zeit und wir werden als Band immer besser, was großartig ist. Mit Frank [Sidoris, Gitarre, Anm. d. Red.] als Neuzugang seit der ‚World On Fire‘-Tour sind wir in kreativer Höchstform und ich denke, dass man das dem nächsten Album auf jeden Fall anmerken wird.“

Foto: Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators