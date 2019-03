Sleepkillers – präsentieren Video zu neuer Single „Drown“

06.03.2019

Die um Mitglieder von PUDLLE OF MUDD und LIMP BIZKIT versammelten SLEEPKILLERS haben ein Video zu ihrem Song „Drown“ veröffentlicht. Die Nummer bildet bereits die zweite Single zu ihrem gerade erschienenen Debüt-Album, das schlicht den Bandnamen trägt. Hier der Clip:

SLEEPKILLERS-Bassist Sam Rivers über die Entstehung der Band: „Was das Songwriting für unser erstes Album angeht, so waren das ich und Damien Starkey. Ich habe damals in Jacksonville gelebt und wir hatten schon ein paar mal am Telefon darüber gesprochen, gemeinsam zu jammen. Irgendwann bin ich in sein Studio gekommen und nachdem wir stundenlang Spaß hatten, hatten wir irgendwann die Grundlagen für drei Songs. Wir wollten weitermachen, also haben wir uns einfach dahintergeklemmt.“

Album VÖ: 01. März 2019

Line-Up

Damien Starkey – Vocals

Adam Latiff – Guitars

Sam Rivers – Bass

Bobby Amaru – Drums

Foto: Sleepkillers