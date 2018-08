Snakes In Paradise – neuer Song „Things“ verfügbar

15.08.2018

Die Anfang der 90er in Schweden gegründeten Hard Rocker SNAKES IN PARADISE haben mit „Step Into The Light“ 16 Jahre nach ihrer letzten Platte „Dangerous Love“ ihr Comeback angekündigt. Ihr neues Album wird den Titel „Step Into The Light“ tragen und am 14. September über Frontiers Music in den Handel kommen. Mit „Things“ gibt es bereits einen ersten Song auf die Ohren:

Sänger Stefan Berggren über das neue Album: „Journalisten haben mich immer öfter nach einem neuen SNAKES IN PARADISE-Album gefragt. Verschiedene Musiker hatten mich zudem gebeten, Songs in Snakes-Stil zu schreiben. Einer von ihnen war Alessandro Del Vecchio, mit dem ich ein Album names ‚Revolution Road‘ aufgenommen habe.“

„Auf dieser Platte traten einige der SNAKES IN PARADISE-Jungs als Gastmusiker auf. Die Platte kam ziemlich gut an und mit der Zeit bekamen auch die Snakes wieder viele Show-Angebote, darunter auch das ‚Rockweekend‘ in Stockholm. Nach der Show beschloss ich, einen der Songs an Serafino, den Präsidenten von Frontiers Music, zu schicken. Ihm gefiel, was er hörte und er gab uns sofort einen Plattenvertrag.“

Album VÖ: 14. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Wings Of Steel

02. Silent Sky

03. Will You Remember Me

04. Angelin

05. Living Without Your Love

06. If I Ever See The Sun Again

07. After The Fire Is Gone

08. Love On The Other Side

09. Things

10. Liza

11. Life`s Been Good To You & Me

12. Step Into The Light

Line-Up

Stefan Berggren – Lead vocals, Acoustic Guitar, Keyboards

Thomas Jakobsson – Electric Guitar, Acoustic Guitar

Stefan Zimman Jonsson – Lead guitar

Tomas Pomma Thorberg – Bass

Peter Petterson – Drums

Foto: Snakes In Paradise