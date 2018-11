Soilwork – haben neuen Trailer zu „Verkligheten“ veröffentlicht

07.11.2018

Die schwedischen Metaller SOILWORK haben einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Album „Verkligheten“ ins Netz gestellt. Die Platte wird am 11. Januar 2019 über Nuclear Blast in die Läden kommen. Zusätzlich wird der Release die Bonus-EP „Underworld“ umfassen, die vier weitere Songs beinhaltet.



SOILWORK-Sänger Björn Strid äußerte sich hinsichtlich des neuen Albums: „Für das neue Album kehren wir zu den Heavy Metal-Grundlagen zurück und würzen das mit einer Prise unseres ganz eigenen Signature-Sounds – es gibt also große, melancholische Melodien bei teilweise halsbrecherischer Geschwindigkeit und ein hohes Maß an Abwechslung. Die Leute werden auch hier die Stimmung der letzten beiden Alben spüren, aber auch merken, dass wir unseren Sound weiterentwickelt haben hin zu mehr Energie, dunkleren Elementen aber auch auf eigenartige Weise erhebend.“

Album VÖ: 11. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Verkligheten

02. Arrival

03. Bleeder Despoiler

04. Full Moon Shoals

05. The Nurturing Glance

06. When The Universe Spoke

07. Stålfågel

08. The Wolves Are Back In Town

09. Witan

10. The Ageless Whisper

11. Needles And Kin [Feat. Tomi Joutsen / AMORPHIS]

12. You Aquiver

„Underworld“ Bonus EP Tracklist:

13. Summerburned and Winterblown

14. In This Master’s Tale

15. The Undying Eye

16. Needles And Kin [Original Version]

Foto: Stefansdotter Photography