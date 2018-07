Soulfly – neues Album „Ritual“ kommt voraussichtlich im Oktober

09.07.2018

Die brasilianischen Tribal Thrasher SOULFLY haben mit „Ritual“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Der Nachfolger des 2015 erschienenen „Archangel“ entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Josh Wilbur [u.a. LAMB OF GOD, GOJIRA] und soll voraussichtlich im Oktober über Nuclear Blast in den Handel kommen.

SOULFLY-Frontmann Max Cavalera über das neue Album: „Ich weiß, dass Musiker immer sagen, dass ihr neuestes Album ihr bestes ist, aber diese Platte bringt es wirklich auf den Punkt, weil sie ein bisschen was von allem, was ich an SOULFLY liebe, beinhaltet. Es hat im Groove diese Tribal-Elemente und es hat auch eine Menge schnelles Zeug. Es ist eine Art ‚Tribal Thrash‘-Album… sowas hat es noch nie gegeben. Es ist also ein wirklich politisches und spirituelles Album mit Tribal- und Thrash-Einflüssen.“

Mit „The Summoning“ gibt es bereits den von Fans gefilmten Mitschnitt eines ersten neuen SOULFLY-Songs zu hören:

Foto: Char Tupper