Soulfly – seht hier den neuesten Trailer zu „Ritual“

13.09.2018

Die um den einstigen SEPULTURA-Chef Max Cavalera versammelten brasilianischen Thrasher SOULFLY haben einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Album „Ritual“ veröffentlicht. Das inzwischen elfte Album der Brasilianer wird hierzulande am 19. Oktober über Nuclear Blast Entertainment in die Läden kommen.

Der Nachfolger zum 2015 erschienenen „Archangel“ wurde in Zusammenarbeit mit Produzent Josh Wilbur [u.a. KILLER BE KILLED, LAMB OF GOD, GOJIRA] aufgenommen. Für das Titelbild wandten sich SOULFLY einmal mehr an Künstler Eliran Kantor, der auch schon für Bands wie TESTAMENT, ICED EARTH oder SODOM tätig war.

SOULFLY-Frontmann Max Cavalera dazu: „Ich freue mich riesig, erneut mit zwei meiner Lieblingskünstler, Eliran Kantor und Marcelo Vasco, arbeiten zu können! Das Artwork von ‚Ritual‘ ist sehr mystisch und fängt die Stimmung des Albums perfekt ein. Auf dieser Platte haben wir versucht, den Groove früher SOULFLY zu erhalten und gleichzeitig meine Liebe zu schnellem, hartem Material einzubinden, so wie man es aus dem Death- und Black Metal sowie dem Hardcore kennt“

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Ritual

02. Dead Behind The Eyes [Feat. Randy Blythe]

03. The Summoning

04. Evil Empowered

05. Under Rapture [Feat. Ross Dolan]

06. Demonized

07. Blood On The Street

08. Bite The Bullet

09. Feedback!

10. Soulfly XI

Foto: Char Tupper