Spirits Of Fire – zeigen Video zu „It’s Everywhere“

18.02.2019

Die amerikanische Heavy Metal-Formation SPIRITS OF FIRE hat mit „It’s Everywhere“ einen weiteren Videoclip zu ihrem am 22. Februar erscheinenden Debüt vorgestellt. In der Band sind neben dem ehemaligen JUDAS PRIEST- und ICED EARTH-Sänger Tim „Ripper“ Owens auch Bassist Steve DiGiorgio [Ex-TESTAMENT, Ex-DEATH] und Gitarrist Chris Caffery [TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] aktiv.

SPIRITS OF FIRE-Gitarrist Chris Caffery beschreibt das Album: „Meine Einflüsse beim Songwriting sind die Bands, in denen wir aktiv sind oder waren. Ich wollte Songs, die JUDAS PRIEST-, SAVATAGE-, TESTAMENT- und FATES WARNING-Fans gefallen würden. Ich wollte aber auch, dass sie ihre eigene Persönlichkeit haben, ihnen also einen SPIRITS OF FIRE-Vibe geben!“

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Light Speed Marching

02. Temple Of The Soul

03. All Comes Together

04. Spirits Of Fire

05. It’s Everywhere

06. A Game

07. Dispensable

08. Meet Your End

09. Never To Return

10. The Path

11. Alone In The Darkness

Line-Up

Tim „Ripper“ Owens – Vocals

Chris Caffery – Guitars

Steve DiGiorgio – Bass

Mark Zonder – Drums

Foto: Spirits Of Fire