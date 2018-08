Stephen Pearcy – veröffentlicht erste Single „I’m A Ratt“ zum neuen Album

25.08.2018

Der nach wie vor hauptberuflich bei den Glam Metallern RATT angestellt Sänger STEPHEN PEARCY hat mit „I’m A Ratt“ eine neue Single zu seinem nächsten Solo-Album veröffentlicht. Selbiges wird den Titel „View To A Thrill“ tragen und soll am 9. November erneut über das italienische Label Frontiers Music erscheinen.

Den Songwriting-Prozess für sein neues Album beschreibt STEPHEN PEARCY so: „Die Musik von RATT ist eine ganz eigene Angelegenheit mit ihren eigenen Regeln. Bei meinem Solo-Zeug mache ich, was auch immer ich will – ein Akustik-Song, ein richtig harter Song – und ich besuche die Orte und spreche die Dinge an, die ich will. Das ist meine persönliche Redefreiheit. Das ist etwas, was ich daran sehr mag. Außerdem schreibe ich sowieso durchgehend Songs, also was soll ich anderes machen? Ich versuche einfach, den Leuten die Sachen nahezubringen! Am Ende ist es mir egal, ob sich das millionenfach oder überhaupt nicht verkauft, ich mache einfach, was ich machen will. Man tut eben sein Bestes.“

Einer der Gründe für STEPHEN PEARCYs verstärkte Konzentration auf seine Solo-Karriere könnte die Stagnation seiner Hauptband RATT sein. Nachdem sich die Truppe – abgesehen von Drummer Bobby Blotzer – vor nicht allzu langer Zeit zusammengerauft hatte, wurde im März das Gerücht laut, Gitarrist Warren DeMartini hätte die Formation verlassen. Dies wurde jedoch bislang nicht von offizieller Seite bestätigt.

Album VÖ: 09. November 2018

das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. U Only Live Twice

02. Sky Falling

03. Malibu

04. One In A Million

05. Double Shot

06. Secrets To Tell

07. Not Killin’ Me

08. Dangerous Thing

09. I’m A Ratt

10. From The Inside

11. Violator

Fotocredits: Stephen Pearcy