Stone Sour – präsentieren Video zu „Knievel Has Landed“

26.08.2018

Die um SLIPKNOT-Frontmann Corey Taylor versammelten Rocker STONE SOUR haben einen Videoclip zu ihrem Song „Knievel Has Landed“ vorgestellt. Die Nummer kommt von ihrem nach wie vor aktuellen Album „Hydrograd“, das am 31. August als „Deluxe Edition“ neu aufgelegt werden wird.

Die „Hydrograd Deluxe Edition“ wird eine Bonus-CD enthalten, die STONE SOUR-Fans bisher ungehörtes Material bieten wird. Neben der B-Seite „Burn One Turn One“ wird es hier Cover-Songs und Live-Matrial sowie Akustik-Songs zu hören geben.

Album VÖ: 31. August 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

Disc 1:

01. YSIF

02. Taipei Person / Allah Tea

03. Knievel Has Landed

04. Hydrograd

05. Song #3

06. Fabuless

07. The Witness Trees

08. Rose Red Violent Blue [This Song Is Dumb & So Am I]

09. Thank God It’s Over

10. St. Marie

11. Mercy

12. Whiplash Pants

13. Friday Knights

14. Somebody Stole My Eyes

15. When The Fever Broke

Disc 2:

01. Burn One Turn One

02. Bootleg Ginger

03. Live Like You’re On Fire

04. Subversive

05. Unchained

06. Bombtrack

07. Outshined [Live At Sphere]

08. Song # 3 [Acoustic]

09. Mercy [Acoustic]

10. Rose Red Violent Blue [This Song Is Dumb & So Am I] [Acoustic]

11. The Witness Trees [Acoustic]

12. Mercy [Live At Sphere]

13. Fabuless [Live At Sphere]

