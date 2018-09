Stratovarius – präsentieren Orchester-Version von „Unbreakable“ mit Lyric-Video

16.09.2018

Die finnischen Power Metal-Pioniere STRATOVARIUS haben ein Lyric-Video zur orchestrierten Version ihres Songs „Unbreakable“ vorgestellt. Die Nummer wird sich auf ihrem neuesten Album „Enigma: Intermission II“ befinden, das am 28. September erscheinen wird. Bei der Platte handelt es sich um eine Mischung von neuen Songs, Raritäten und Orchester-Versionen.

„Enigma: Intermission II“ folgt mit seiner Mischung aus neuen, raren und umarrangierten Songs dabei dem gleichen Konzept wie das vor 17 Jahren von STRATOVARIUS veröffentlichte „Intermission“. Selbiges erschien zwischen den beiden Alben „Infinite“ und „Elements“.

Album VÖ: 28. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Enigma [New Studio Song; Recorded 2018]

02. Hunter

03. Hallowed

04. Burn Me Down [New Studio Song; Recorded 2018]

05. Last Shore

06. Kill It With Fire

07. Oblivion [New Studio Song; Recorded 2018]

08. Second Sight

09. Fireborn

10. Giants

11. Castaway

12. Old Man And The Sea

Brand new orchestral versions [All Recorded 2018]

13. Fantasy

14. Shine In The Dark

15. Unbreakable

16. Winter Skies

Foto: Pain Inc.