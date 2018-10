Striker – neues Album kommt morgen, Video zu „Head First“ ist da

25.10.2018

Angesichts der morgigen Veröffentlichung [26. Oktober] ihres neuen Albums „Play To Win“ haben die kanadischen Heavy Metal-Überflieger STRIKER ein Video zu ihrem Song „Head First“ vorgestellt. Es ist das inzwischen sechste Album der Band aus Edmonton, Alberta.

STRIKER-Gitarrist Tim Brown über „Play To Win“: „Play To Win: Wenn Du gewinnen willst, musst Du das Spiel spielen. Lerne die Regeln und brich sie dann. Das ist unser sechstes Album. Wenn wir nach den Regeln gespielt und auf die ganzen Geschäfts-Typen gehört hätten, wären wir nirgendwo hingekommen. Auf ‚Play To Win‘ geht es darum, auf sich selbst zu hören und das fünfte Ass zu spielen, dass man im Ärmel hat.“

„Dieses Album ist dafür gemacht, Euch Feuer unterm Arsch zu machen und Euch in Bewegung zu setzen und wir haben dafür gesorgt, dass wir es in den modernsten, Trommelfell zerfetzendsten Sound verpackt haben, der uns möglich war. Es geht nur darum, wo der Metal hingeht und nicht, wo er war und das hier ist der Soundtrack zu unserem Erfolg.“

Album VÖ: 10. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

Heart Of Lies

Position Of Power

Head First

On The Run

The Front

Play To Win

Standing Alone

Summoner

Heavy Is The Heart

Hands Of Time

Foto: Striker