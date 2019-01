Suffocation – touren im April mit Belphegor durch Europa

24.01.2019

Die New Yorker Death Metal-Pioniere SUFFOCATION werden sich im April auf ausgedehnte Tour durch Europa begeben. Unterstützung bekommt die Truppe dabei von den Black/Death Metal-Titanen BELPHEGOR sowie GOD DETHRONED, NORDJEVEL und DARKRISE. Die Tourdaten können nachstehend angesehen werden.

Tourdaten

April 04 – D – Ludwigsburg @ Rockfabrik

April 05 – D – Essen @ Turock

April 06 – DK – Aarhus @ Royale Metalfest *

April 07 – D – Hamburg @ Kulturpalast

April 09 – D – Osnabrück @ Bastard Club

April 10 – NL – Rotterdam @ Baroeg

April 11 – NL – Alkmaar @ Victorie

April 13 – NL – Enschede @ Metropool

April 15 – UK – London @ The Underworld Camden

April 16 – LUX – Esch-Sur-Alzette @ Kulturfabrik

April 17 – CH – Genf @ L’Usine

April 18 – CH – Luzern @ Schüür

April 19 – D – Mannheim @ MS Connexion

April 20 – D – Zwickau @ Seilerstrasse

April 21 – CZ – Brno @ Melodka

April 23 – RO – Bucharest @ Quantic Club

April 24 – RO – Cluj Napoca @ Form Space

April 25 – CZ – Ostrava @ Barrack Club

April 26 – HU – Budapest @ Dürer Kert

April 28 – AT – Graz @ Xplosiv

April 30 – IT – Ciampino [Rm] @ Orion Club

May 01 – IT – Paderno Dugnano [Mi] @ Slaughter Club

Foto: n/a