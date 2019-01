Suicidal Tendencies – zeigen Euch das Video zu „All Kinda Crazy“

02.01.2019

Die kalifornischen Crossover-Urgesteine SUICIDAL TENDENCIES haben mit „All Kinda Crazy“ einen weiteren Song von ihrem kommenden Album „Still Cyco Punk After All These Years“ mitsamt Video online gestellt. Die Platte ist am 7. September über ihr eigenes Label Suicidal Records [Vertrieb über Al!ve] in hiesige Regale gekommen.

Bei „Still Cyco Punk After All These Years“ handelt es sich bereits um das zweite SUICIDAL TENDENCIES-Album, auf dem der ehemalige SLAYER-Drummer Dave Lombardo hinter dem Schlagzeug sitzt. Es ist zudem die letzte Platte mit Gitarrist Jeff Pogan, der 2016 zur Band stieß und sie letzten Monat verließ. Er wird auf Tour von THE DILLINGER ESCAPE PLAN-Klampfer Ben Weinman vertreten.

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. I Love Destruction

02. F.U.B.A.R.

03. All Kinda Crazy

04. Sippin‘ From The Insanitea

05. It’s Always Something

06. Lost My Brain…Once Again

07. Nothin‘ To Lose

08. Gonna Be Alright

09. Ain’t Gonna Get Me

10. All I Ever Get

11. Save A Peace For Me

Foto: Suicidal Tendencies