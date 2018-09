Suidakra – neues Album „Cimbric Yarns“ kommt im November

28.09.2018

Die Düsseldorfer Folk Metaller SUIDAKRA haben mit „Cimbric Yarns“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die inzwischen zwölfte Platte der Truppe aus Nordrhein-Westfahlen soll am 16. November über die norddeutsche Plattenfirma AFM Records erscheinen. Artwork und Tracklist sind jetzt schon verfügbar.

Maler Kris Verwimp, auf dessen Arbeit das neue SUIDAKRA-Album basiert, erklärt: „Tausende von Jahren vor Odorics Zeit existierte eine fortgeschrittene Zivilisation, die durch eine riesige kosmische Katastrophe ausgelöscht wurde. ‚Cimbric Yarns‘ ist ein Versuch, diese Mythologie zu rekonstruieren, inspiriert von alten keltischen Texten und megalithischen Stätten der ganzen Welt. Sie verbindet Geschichte und Fantasie und erzählt in zehn überzeugenden, akustischen Songs das Schicksal ihrer Hauptfiguren Cruàc, Arma und Aenea.“

Album VÖ: 16. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Echtra

02. Serpentine Origins

03. Ode To Arma

04. A Day And Forever

05. Black Dawn

06. At Nine Light Night

07. Snakehenge

08. Birth And Despair

09. Assault On Urlár

10. Caoine Cruác

Foto: Suidakra