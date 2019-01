Suzi Quatro – unterschreibt bei SPV/Steamhammer

08.01.2019

Die U.S.-amerikanische Hard Rock-Legende SUZI QUATRO hat einen Vertrag mit SPV / Steamhammer abgeschlossen. Am 29. März soll mit „No Control“ das neue Album der Rockerin erscheinen; bereits am 15. Februar wird mit „No Soul / No Control“ die neue Single vorausgeschickt werden.

SUZI QUATRO dazu: „Ich habe nie damit aufgehört, neue Musik zu veröffentlichen. 2006 kam ‚Back To The Drive‘, 2011 folgte ‚In The Spotlight‘ und erst 2016 habe ich ‚Quatro, Scott & Powell‘ herausgebracht. Diese Alben waren alle sehr durchdacht und durchgeplant. Mein neues Album ‚No Control‘ hat dagegen ein Eigenleben entwickelt.“

Album VÖ: 23. März 2019

Foto: Suzi Quatro