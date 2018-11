Swallow The Sun – kündigen neues Album und neue EP an!

14.11.2018

Bei den finnischen Death-Doomern von SWALLOW THE SUN geht es nun Schlag auf Schlag. Ihr neues Studioalbum trägt den Titel „When A Shadow Is Forced Into The Light“ und wird am 25. Januar 2019 durch Century Media veröffentlicht. Die Band beschreibt es als ein positiveres Album im Stil der vorherigen Alben. Angetrieben durch persönliche Verluste und dem Willen, weiterzumachen, zeigt es die Fähigkeit der Band, ihren einzigartigen Sound zu behalten und gleichzeitig tiefer in den Death-Doom einzutauchen. Der Albumtitel stammt aus dem Song „Broken Mirror“ der Band TREES OF ETERNITY, die Band von SWALLOW THE SUN-Mastermind Juha Raivio und seiner 2016 verstorbenen Partnerin Aleah Stanbridge.

Bereits einen Monat vorher wird SWALLOW THE SUN einen für sich stehenden Song namens „Lumina Aurea“ digital und als 12“ EP Vinyl veröffentlichen. Dieser Song wird eine Länge von 14 Minuten haben und Gäste wie Einar Selvik [WARDRUNA] und Marco I. Benevento [THE FORESHADOWING] beinhalten. Im Gegensatz zum neuen Album handelt es sich bei „Lumina Aurea“ um das Finsterste und dunkelste Stück Musik, was die Band bislang veröffentlicht hat. Beide Artworks seht ihr unter dem Beitrag.

Die Tracklist von „When A Shadow Is Forced Into The Light“:

1. When A Shadow Is Forced Into The Light

2. The Crimson Crown

3. Firelights

4. Upon The Water

5. Stone Wings

6. Clouds On Your Side

7. Here On The Black Earth

8. Never Left

Das [noch] aktuelle Album von SWALLOW THE SUN erschien 2015 unter dem Titel „Songs From The North“, was gleich 3 unterschiedliche Alben beinhaltete. Album 1 war vom typischen Stil der Band geprägt, Album 2 ist rein akustisch gehalten und Album 3 deckte die Funeral Doom Metal Seite der Band ab.

Foto: Swallow The Sun