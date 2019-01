Sworn Enemy – versprechen neues Album „Gamechanger“ für April

23.01.2019

Die New Yorker Hardcore- bzw. Crossover-Truppe SWORN ENEMY hat mit „Gamechanger“ den Titel ihres nächsten Albums preisgegeben. Der Nachfolger zum 2014 erschienenen „Living On Borrowed Time“ wurde von MACHINE HEAD-Frontmann Robb Flynn produziert und soll am 5. April über M-Theory Audio erscheinen.

SWORN ENEMY-Frontmann Sal Lococo über „Gamechanger“: „Das Album ist verfickt wild! Jetzt heißt es zurück auf die Straße, damit wir allen zeigen können, wie verdammt großartig unser neuer Scheiß geworden ist!“

Album VÖ: 05. April 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Intro

02. Prepare For Payback

03. Seeds Of Hate

04. Coming Undone

05. Justify

06. DOA

07. Fragments Of A Broken Life

08. The Fall Of Modern Man

09. Selling A Dream

10. The Consequence

11. Integrity Defines Strength

Line-Up

Sal Lococo – Vocals

Matt Garzilli – Guitar

Mike Pucciarelli – Bass

Jeff Cummings – Guitar

Taykwuan Jackson – Drums

Foto: Sworn Enemy