Symphony X – gehen im Mai auf Europatour

12.01.2019

Die U.S.-amerikanischen Progressive Metaller SYMPHONY X haben angekündigt, dass sie von Mai bis Juni 2019 durch Europa touren werden. Den Abschluss der im französischen Lyon beginnenden Tour wird der Auftritt der Truppe auf dem „Rock Hard Festival“ in Gelsenkirchen sein.

SYMPHONY X kommentieren ihre anstehenden Tourpläne wie folgt: „Wir freuen uns schon sehr auf die kommende Tour! Wir können es gar nicht erwarten, wieder unterwegs zu sein und sehnen uns danach, Euch alle bald wiederzusehen!“

Tourdaten:

May 07 – France – Lyon @ Ninkasi Kao

May 08 – Switzerland – Pratteln @ Z7

May 10 – Italy – Treviso @ New Age

May 11 – Italy – Bologna @ Estragon

May 12 – Italy – Rome @ Orion

May 14 – Italy – Milan @ Alcatraz

May 15 – Germany – Munich @ Backstage Halle

May 16 – Germany – Ludwigsburg @ Rockfabrik

May 17 – Germany – Berlin @ Lido

May 18 – Germany – Hannover @ Faust

May 19 – Denmark – Copenhagen @ Amager Bio

May 21 – Norway – Oslo @ Rockefeller

May 22 – Sweden – Stockholm @ Klubben

May 24 – Finland – Helsinki @ Nosturi

May 26 – Sweden – Gothenburg @ Pustervik

May 28 – Germany – Hamburg @ Knust

May 29 – Germany – Dresden @ Beatpol

May 31 – Germany – Aschaffenburg @ Colos-Saal

Jun. 01 – Belgium – Vosselaar @ Biebob

Jun. 02 – Holland – Nijmegen @ Fortarock Festival

Jun. 04 – UK – Coventry @ Empire

Jun. 05 – UK – Holmfirth @ Picturedrome

Jun. 06 – UK – London @ Electric Ballroom

Jun. 07 – France – Paris @ La Machine du Moulin Rouge

Jun. 08 – Germany – Gelsenkirchen @ Rock Hard Festival

Foto: Danny Sanchez