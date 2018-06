Tad Morose – seht Euch das Video zu „I Am Night“ an

26.06.2018

Die schwedischen Metaller TAD MOROSE haben ein Video zu ihrem Song „I Am Night“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Chapter X“. Die Platte ist am 15. Juni über ihr neues Label GMR Music erschienen und somit drei Jahre nach ihrem letzten Album „St. Demonius“, das 2015 in den Handel kam.

TAD MOROSE-Sänger Ronny Hemlin über das kommende Album: „Das macht uns immer noch Spaß! Die letzten Jahre – immer mit diesen Jungs – waren voll von kleineren und größeren Touren sowie der Zerstörung von Festivals unterschiedlichen Kalibers. Man könnte sagen, dass wir diese Zeit damit verbracht haben, neue Fans zu gewinnen. Oder, so wie wir das gerne nennen: Seelen sammeln.“

Für die Aufnahmen zu „Chapter X“ haben sich TAD MOROSE ins „Studio Claustrophobic“ begeben, das Ronny Hemlin und Johan Lofgren [Ex-STEEL ATTACK] gehört. Das Mastering wurde von Jona Kjellgren in den „Black Lounge Studios“ übernommen und für das Artwork konnte Rainer Kalwitz, der auch schon das Titelbild des 1997 erschienenen „A Mended Rhyme“ entwarf

Foto: Tad Morose