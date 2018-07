Tantara – Titeltrack zum zweiten Album „Sum Of Forces“

06.07.2018

Die norwegischen Nachwuchs-Thrasher TANTARA haben mit „Sum Of Forces“ einen brandneuen Song veröffentlicht. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem zweiten Album, das am 07. September 2018 über Indie Recordings erscheinen wird. Hier der Song:

TANTARA machten erstmals 2012 international von sich reden, als sie – ebenfalls über Indie Recordings – ihr vielerorts gefeiertes Debüt „Based On Evil“ veröffentlichten. Seitdem wurde es vergleichsweise still um die Burschen aus Vestfold, was sicher auch mit dem Aus- und Wiedereinstieg von Gitarrist Per Semb zu tun hat.

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Punish The Punisher

02. Death Always Wins

03. Aftermath

04. Sleepwalker

05. Sum Of Forces

06. White Noise

Line-Up

Fredrik Bjerkø – Vocals, Guitar

Per Semb – Guitar

Emil Sigstad Moen – Bass

Stian Sannerud – Drums

Foto: Tantara