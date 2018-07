Tarja – Performance Video zu „Victim Of Ritual“ von „Act II“

14.07.2018

Die ehemalige NIGHTWISH-Sängerin und erfolgreiche Solokünstlerin Tarja Turunen hat mit ihrem Solo-Projekt TARJA ein Performance-Video zu ihrem Song „Victim Of Ritual“ veröffentlicht. Der Clip entstand auf dem polnischen „Woodstock Festival“ und wird sich auf ihrer nächsten Freitag, am 27. Juli 2018, erscheinenden DVD „Act II“ befinden.

TARJA versammelte in den „Metropolis Studios“ in der britischen Hauptstadt die 20 Gewinner eines europaweiten Preisausschreibens und gab für sie den Song „Love To Hate“ zum Besten. Die Nummer stammt ursprünglich von ihrem 2016 veröffentlichten Album „The Shadow Self“.

Auf „Act II“ wird sich Material aus zwei verschiedenen TARJA-Auftritten finden: Das Kapitel „Metropolis Alive“ wurde zwei Monate vor der Veröffentlichung ihres Albums „The Shadow Self“ wie erwähnt in den „Metropolis Studios“ gefilmt. Das zweite Kapitel wurde am 29. November 2016 im „Teatro della Luna Allago“ in Mailand mitgeschnitten und umfasst Hits von sämtlichen ihrer Alben.

Album VÖ: 27.07.2018

Foto: Tarja