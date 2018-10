Ten – neues Album „Illuminati“ kommt im November

09.10.2018

Die britischen Hard Rocker TEN haben mit „Illuminati“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die Platte wird am 9. November 2018 über das italienischen Label Frontiers Music in den Handel kommen. Mit „Jericho“ hat die Truppe bereits einen ersten Song vorgestellt:

Das neue TEN-Album wurde von Sänger Gary Hughes produziert, wobei sich der Mann für Mix und Mastering von „Illuminati“ die Hilfe von PINK CREAM 69-Mastermind Dennis Ward holte. Ward arbeitete bereits 2011 mit der Truppe für ihr Album „Stormwarning“ zusammen.

Album VÖ: 09. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Be As You Are Forever

02. Shield Wall

03. The Esoteric Ocean

04. Jericho

05. Rosetta Stone

06. Illuminati

07. Heaven And The Holier-Than-Thou

08. Exile

09. Mephistopheles

10. Of Battles Lost And Won

Line-Up

Gary Hughes – Vocals

Dann Rosingana – Lead Guitars

Steve Grocott – Lead Guitars

John Halliwell – Rhythm Guitars

Darrel Treece-Birch – Keyboards

Steve McKenna – Bass

Max Yates – Drums

Foto: Ten