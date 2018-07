Tengger Cavalry – bringen neue Single heraus

17.07.2018

Nachdem sich die Nomadic Folk Metaller TENGGER CAVALRY unmittelbar nach Veröffentlichung ihres letzten Albums „Cian Bi“ aufgelöst hatten, bringen sie nun eine neue Single heraus.

„Heart“ könnt ihr euch hier anschauen:

Vocalist Nature über die neue Single: „Es ist ein langer, 13-minütiger Track mit mehreren nomadischen Folk-Künstlern aus China und einigen großartigen amerikanischen Musikern. Wie der Song-Titel andeutet, ist es ein Song, der all meinen Fans gewidmet ist, die ihr Herzblut in das stecken, was sie wirklich lieben und woran sie glauben.“

Nature über die Neuaufstellung der Band: „Nach einer langen Pause ist es toll, das Gefühl zu haben, wieder das zu erschaffen, was ich liebe. Außerdem bin ich mehr als dankbar, alle diejenigen Bandmitglieder, Freunde, Fans und Leute um mich zu haben, welche die Band unterstützen. Es ist ein kulturelles Projekt, das ich mit allen teilen möchte, und ich werde mein Bestes tun, um weiterzumachen, und nicht zuletzt möchte ich Napalm Records dafür danken, dass sie an mich geglaubt haben und mir die Zeit für die Heilung gegeben haben, selbst als ich mich in meinen dunkelsten Stunden befand. “



Das neue Line-Up sieht wie folgt aus:

Nature – Guitar, Morin Khuur, Vocal

Pat Reilly – Guitar

Greg Baker – Double Bass

Randy Tesser – Drum

Muren – Morin Khuur