Terror – kündigen neues Album „Total Retaliation“ an

03.06.2018

Die aus Los Angeles stammenden Hardcore-Veteranen TERROR haben für Herbst diesen Jahres ein neues Album mit dem Titel „Total Retaliation“ angekündigt – das geht aus einem Post auf ihrer Facebook-Seite hervor. Die Platte wird über das Donzdorfer Label Nuclear Blast veröffentlicht werden.

Zuletzt traten TERROR mit der EP „The Walls Will Fall“ in Erscheinung, die im April 2017 über Pure Noise Records verfügbar gemacht wurde. Sänger Scott Vogel erklärte in einem Interview mit dem New Noise Magazine, dass die Platte in einer Zeit enstand, in der er sich aufgrund einer Verletzung des Rückenmarks nur zuhause aufhalten konnte:

„In der zweiten Jahreshälfte 2016 klebte ich mit den Augen praktisch durchgehend an CNN und habe mir angesehen, wie sich die Präsidentschaftswahl entfaltet hat. Dabei habe ich gesehen, dass 2016 ziemlich viel darüber geredet wurde, Mauern hochzuziehen um Grenzen zu festigen. Mir kam es ziemlich irrsinnig vor, dass es 2016 irgendwem um soetwas gehen könnte und dann ging das 2017 ja weiter:

Da redet einer darüber, eine Mauer zu bauen und die Leute jubeln ihm zu, anstatt sich anzusehen, was die tatsächlichen Probleme sind. Ich hoffe – und manchmal ist es verflucht schwer, zu hoffen, aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Leute einen anderen Blick auf die Dinge gewinnen – dass die Menschen sich bald die richtigen Probleme ansehen, anstatt Mauern zu bauen und ein ‚wir gegen die‘-Gefühl zu erzeugen.“

Foto: Terror Facebook