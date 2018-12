Terror – veröffentlichen Doppel-Video zu „In Spite Of These Times / One More Enemy“

01.12.2018

Die New Yorker Hardcore-Truppe TERROR hat einen Doppel-Videoclip zu ihren neuen Songs „in Spite Of Times“ und „One More Enemy“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Total Retaliation“, das in Europa am 28. September über Nuclear Blast in den Handel gekommen ist.

TERROR-Frontmann Scott Vogel sagt über „Spirit Of Sacrifice“: „Das ist TERROR im Jahr 2018. So sind wir und so leben wir. Das ist unsere Definition von Hardcore und die Art und Weise, wie wir die Welt sehen – ob Euch das jetzt passt oder nicht.“

Album VÖ: 28. September 2018

Line-Up

Scott Vogel – Vocals

Martin Stewart – Guitars

Jordan Posner – Guitars

Chris Linkovich – Bass

Nick Jett – Drums

Foto: Lader