Terrorizer – machen neuen Song „Invasion“ verfügbar

16.08.2018

Die U.S.-amerikanischen Grindcore-Legenden TERRORIZER haben einen brandneuen Song namens „Invasion“ im Internet veröffentlicht. Der Titel wird sich auf ihrem nächsten Album befinden, das den Namen „Caustic Attack“ tragen soll und am 12. Oktober über The End Records erscheinen wird.

Das neue TERRORIZER-Album wurde von der Band zusammen mit Produzent Jason Suecof [u.a. DEICIDE, ALL THAT REMAINS, KATAKLYSM] in dessen „Audiohammer Studios“ in Florida aufgenommen. Für das Artwork war Timbul Cahyono, der auch schon für Bands wie ROTTING CORPSE und PYREXIA malte, verantwortlich.

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Turbulence

02. Invasion

03. Conflict And Despair

04. Devastate

05. Crisis

06. Infiltration

07. The Downtrodden

08. Trench Of Corruption

09. Sharp Knives

10. Failed Assassin

11. Caustic Attack

12. Poison Gas Tsunami

13. Terror Cycles

14. Wasteland

Line-Up

Pete Sandoval – Drums

Lee Harrison – Guitar

Sam Molina – Bass, Vocals

Foto: Terrorizer