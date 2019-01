Tesla – kündigen neues Album „Shock“ mit Titeltrack an

21.01.2019

Die kalifornischen Hard Rock-Veteranen TESLA haben mit „Shock“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die von DEF LEPPARD-Gitarrist Phil Collen produzierte und mitgeschriebene Platte soll am 8. März 2019 über UMC in die Läden kommen. Den Titeltrack hat die Band jetzt schon vorgestellt:

TESLA-Gitarrist Frank Hannon über das Album: „Wir haben hier definitiv eine polierte 80er-Produktion… aber keine wirkliche musikalische Richtung. Ich zitiere gerne ‚This Is Spinal Tap‘, wo Nigel Tufnel sagt: ‚Unseren Stil zu verändern IST unser Stil!‘ Wir möchten uns nicht auf einen Sound festlegen.“

Tracklist

01. You Won’t Take Me Alive

02. Taste Like

03. We Can Rule The World

04. Shock

05. Love Is A Fire

06. California Summer Song

07. Forever Loving You

08. The Mission

09. Tied To The Tracks

10. Afterlife

11. I Want Everything

12. Comfort Zone

Foto: Tesla