The Agony Scene – Lyric-Video zu „The Submissive“

13.06.2018

Die 2013 als Melodic Death Metal-Band neu gegründeten THE AGONY SCENE haben ein Lyric-Video zu ihrem Song „The Submissive“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album, das den einprägsamen Titel „Tormentor“ tragen wird und am 20. Juli über Outerloop Records in hiesige Regale kommen wird.

Gitarrist Chris Emmons über das neue THE AGONY SCENE-Album: „Es gibt ein Thema, das einem Großteil des Albums zugrunde liegt. Es dreht sich um einen wahnsinnigen, manipulativen Schöpfer, der die gesamte Menschheit quält, wenn Ihr so wollt. Die Texte beschäftigen sich auch mit dem bedingungslosen Glauben an solch einen Schöpfer und wie eine solches Unfehlbarkeitsdogma oftmals zu einer düstereren, chaotischeren Welt führen kann.“

Album VÖ: 20.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Awakening

02. Hand Of The Divine

03. Like The Weeds In The Field

04. The Ascend And Decline

05. The Submissive

06. The Apostate

07. Mouthpiece

08. Tormentor

09. Serpent’s Tongue

10. Mechanical Breath

Line-Up

Michael Williams – Vocals

Chris Emmons – Guitar

Brian Hodges – Guitar

Chris Rye – Bass

Brent Masters – Drums

Foto: The Agony Scene