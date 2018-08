The Amity Affliction – Video zu „Feels Like I’m Dying“ online

30.07.2018

Die australische Post Hardcore-Band THE AMITY AFFLICTION hat ein Video zu ihrem Song „Feels Like I’m Dying“ veröffentlicht. Selbiges bietet einen ersten Vorgeschmack auf ihre kommende Platte „Misery“, die am 24. August über Roadrunner Records erscheinen soll. Den Clip gibt es nachstehend:

THE AMITY AFFLICTION haben ihr neues Album zusammen mit Produzent Matt Squire [PANIC! AT THE DISCO, ARIANA GRANDE, UNDEROATH] in Baltimore, Maryland aufgenommen. Die Platte bildet den Nachfloger zu „This Could Be Heartbreak“, mit der die Band in ihrem Heimatland auf Platz #1 der Charts landen konnte.

Album VÖ: 24. August 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Ivy [Doomsday]

02. Feels Like I’m Dying

03. Holier Than Heaven

04. Misery

05. Kick Rocks

06. Black Cloud

07. D.I.E.

08. Drag The Lake

09. Beltsville Blues

10. Burn Alive

11. Nothing Left

12. The Gifthorse

Foto: The Amity Affliction