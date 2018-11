The Amorettes – Lyric-Video zum Titeltrack von „Born To Break“ ist da

06.11.2018

Die schottischen Hard Rock-Schönheiten THE AMORETTES haben ein Lyric-Video zu ihrem Song „Born To Break“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem neuen Album, das bereits im April diesen Jahres über das deutsche Label SPV/Steamhammer in die Läden gekommen ist.

THE AMORETTES-Sängerin Gill Montgomery über den Song: „‚Born To Break‘ ist der Titeltrack des aktuellen Albums und logischerweise basiert auf dieser Nummer auch das generelle Thema der Platte. Jeder macht mal eine Scheißzeit in seinem Leben durch und für mich geht es in diesem Song darum, die Widerstandskraft zu entwickeln, sich durch die harten Zeiten, die das Leben einem entgegenwirft, durchzukämpfen und um die Stärke, sich auf das Positive zu konzentrieren, was man viel mehr feiern sollte.“

Foto: The Amorettes