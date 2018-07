The Apocalypse Blues Revue – hört den neuen Song „Nobody Rides For Free“

14.07.2018

Die um die beiden GODSMACK-Musiker Shannon Larkin [Schlagzeug] und Tony Rambola [Gitarre] versammelte Blues-Formation THE APOCALYPSE BLUES REVUE hat mit „Nobody Rides For Free“ einen neuen Song veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „The Shape Of Blues To Come“, das am 20. Juli über die Mascot Label Group erscheinen wird.

Drummer Shannon Larkin über die Band: „Es ist unsere Mission, herauszufinden, ob THE APOCALYPSE BLUES REVUE den Blues der Zukunft verändern kann. Unser Ansatz ist es, wie eine traditionelle Blues-Band zu schreiben und aufzutreten. Unsere Haupt-Einflüsse sind sicherlich LED ZEPPELIN, JOHHNY WINTER und STEVIE RAY VAUGHAN. Wir haben den Blues erst spät für uns entdeckt, aber wir haben unseren Groove und Sound gefunden und es klingt für uns authentisch und einzigartig.“

Album VÖ: 20. Juli 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Open Spaces

02. We Are One

03. Hell To Pay

04. Have You Heard?!

05. To Hell With You

06. Nobody Rides For Free

07. Sincere

08. What A Way To Go

09. Noumenal Blues

Foto: The Apocalypse Blues Revue