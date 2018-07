The Brew – neues Album angekündigt

23.07.2018

Am 05. Oktober 2018 werden die Blues Rocker THE BREW ihr neues Album „Art Of Persuasion“ herausbringen.

Die Band über das Album: „Während der Aufnahmen zu diesem Album sind wir in den Groove der Songs hinein gefallen und versuchen immer noch, den Weg wieder hinaus zu finden.“

Sichert Euch Euer Exemplar hier:

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Seven Days Too Long

02. One Line Crimes

03. Boomerang Fool

04. Gin Soaked Loving Queen

05. Naked As I Stand

06. Shaking The Room

07. Pointless Pain

08. Excess

09. Carry The News

10. Ghost Of The Nation

11. Pink Noise King

Line-Up

Jason Barwick: Vocals, Guitar

Tim Smith: Bass, Vocals

Kurtis Smith: Drums