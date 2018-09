The Brew – releasen neues Video

24.09.2018

Die britischen Blues Rocker THE BREW haben ein neues Video zu einem Song aus ihrem siebten Studioalbum „Art Of Persuasion“ veröffentlicht.

Die Band über den nun releasten Track „Gin Soaked Loving Queen“:

„Wir alle haben eine mit Gin getränkte Queen in uns, es geht nur darum, den Schlüssel zu finden, um sie raus zu lassen!“



Das Video zu dem Song könnt Ihr euch hier anschauen:

„Art Of Persuasion“ könnt Ihr euch hier besorgen.

„Art Of Persuasion“-Tracklist:

01. Seven Days Too Long

02. One Line Crimes

03. Boomerang Fool

04. Gin Soaked Loving Queen

05. Naked As I Stand

06. Shaking The Room

07. Pointless Pain

08. Excess

09. Carry The News

10. Ghost Of The Nation

11. Pink Noise King

THE BREW live:

19.10.18 DE – Trier / Exhaus *

20.10.18 DE – Köln / Kantine *

21.10.18 NL – Middelburg / De Spot

24.10.18 CH – Bern / Reitschule-Rössli Bar

25.10.18 CH – Basel / Atlantis *

26.10.18 DE – Karlsruhe / Substage *

27.10.18 DE – Freiburg / Jazzhaus *

29.10.18 DE – Nürnberg / Hirsch *

30.10.18 DE – Dessau / Marienkirche

01.11.18 DE – Frankfurt / Das Bett *

02.11.18 DE – Münster / Jovel *

03.11.18 DE – Hannover / Musikzentrum *

04.11.18 NL – Huissen / De Buitenpoort

06.11.18 DE – München / Backstage *

07.11.18 DE – Stuttgart / Universum *

08.11.18 DE – Bochum / Zeche *

09.11.18 DE – Hamburg / Markthalle *

10.11.18 DE – Berlin / Columbia Theater *

* Support: The Hydden

THE BREW Line-Up:

Jason Barwick: Vocals, Guitar

Tim Smith: Bass, Vocals

Kurtis Smith: Drums