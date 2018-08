The Browning – kündigen neues Album „Geist“ mit erstem Song an

19.08.2018

Die in Kansas City beheimatete Deathcore-Formation THE BROWNING hat mit „Geist“ ein neues Album angekündigt. Die neueste Platte der Band soll am 26. Oktober 2018 in den Handel kommen und wird via Spinefarm Records erscheinen. Mit „Carnage“ gibt es schon jetzt einen ersten Song zu hören:

Frontmann Jonny McBee zum neuen Album seiner Band: „Unser neues Album ‚Geist‘ ist mit Abstand unser dynamischstes Album bisher. Es enthält die härteste und auch die softeste Music, die THE BROWNING je geschrieben. ‚Carnage‘ ist dabei ein Kopfnicken in Richtung unseres klassischen Sounds, aber mit tonnenweise Intensität und einem Feature von Jake Hill. Als ich den Song geschrieben habe, wollte ich ihn einfach nur so energiegeladen machen wie möglich.“

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Sick Minds

02. Beyond Stone

03. Final Breath

04. Ever Lost

05. Optophobia

06. Awaken the Omega

07. Hellblade

08. Carnage

09. Geist

10. Noctis

11. Amnesia

12. Skybreaker

Foto: The Browning