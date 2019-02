The Damned Things – präsentieren Videoclip zu „Cells“

22.02.2019

Die u.a. um Mitglieder von ANTHRAX, EVERY TIME I DIE und FALL OUT BOY versammelten THE DAMNED THINGS haben ein Video zu ihrem Song „Cells“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „High Crimes“, das am 26. April über Nuclear Blast in hiesige Plattenläden kommen soll.

THE DAMNED THINGS-Gitarrist Joe Trohman über das Album: „Normalerweise ist es so, dass Bands sagen, sie haben eine Platte rein aus Spaß aufgenommen, aber es stimmt gar nicht – bei uns war das jedoch tatsächlich der Fall. Vielleicht hat diese Band darum keine wirkliche Karriere. Wie dem auch sei, wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben. Hört es Euch an und seht Euch den Clip an, damit Ihr wisst, was für schwere Verletzungen wir beim Aufnahmeprozess davongetragen haben.“

Album VÖ: 26. April 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Cells

02. Something Good

03. Invincible

04. Omen

05. Carry A Brick

06. Storm Catcher

07. Young Hearts

08. Keep Crawling

09. Let Me Be [Your Girl]

10. The Fire Is Cold

Foto: The Damned Things