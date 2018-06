The Dead Dasies – Video zu „Dead And Gone“ ist da

23.06.2018

Die Hard Rock-Supergroup THE DEAD DASIES, in der u.a. ehemalige Mitglieder von MÖTLEY CRÜE, WHITESNAKE und JOURNEY versammelt sind, hat ein Video zu ihrem Song „Dead And Gone“ veröffentlicht. Die Nummer ebstammt ihrem nach wie vor aktuellen Album „Burn It Down“.

Die Veröffentlichung des Clips zu „Dead And Gone“ fällt mit dem Start der neuen „DaisyLand“-Plattform zusammen. Hier wollen THE DEAD DASIES ihren Fans die Möglichkeit geben, noch näher mit ihnen zu interagieren. Was genau das bedeutet, kann auf der Website von DaisyLand herausgefunden werden.

THE DEAD DASIES-Sänger John Corabi über den Song: „‚Dead And Gone‘ ist einer dieser Songs, die man nur LAUT anhören kann. Er hat einen tollen Groove, im Grunde handelt er davon, das Leben zu genießen, Spaß zu haben, sich nicht um das Urteil der Anderen zu scheren und einfach eine geile Zeit zu haben.“

Foto: YouTube