The Heard – stellen neue Single „A Death Supreme“ vor

20.10.2018

Unter dem Banner von THE HEARD haben sich u.a. ehemalige Mitglieder der schwedischen Rockerinnen CRUCIFIED BARBARA sowie DEATHSTARS-Bassist Jonas „Skinny Disco“ Kangur [spielt jetzt Leadgitarre] zusammengefunden. Mit „A Death Supreme“ hat die Band eine weitere Single zu ihrem Debüt „The Island“ [02. November 2018] veröffentlicht:

CRUCIFIED BARBARA, aus deren ehemaligen Mitgliedern sich THE HEARD maßgeblich zusammensetzen, haben sich 2016 nach ihrem letzten Album „In The Red“ endgültig aufgelöst. Die neu formierte Band THE HEARD spielte erstmals am 10. Februar diesen Jahres auf dem „Where’s The Music“-Festival im schwedischen Norrköping live.

Album VÖ: 2. November 2018

Line-Up

Klara Force – Guitar

Ida Evileye – Bass

Nikki Wicked – Drums

Jonas „Skinny Disco“ Kangur – Lead Guitar

Pepper Potemkin – Vocals

Foto: The Heard