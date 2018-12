The Neal Morse Band – stellen Video zum „The Great Adventure“-Titeltrack bereit

20.12.2018

Die Prog Rocker THE NEAL MORSE-Band haben mit „The Great Adventure“ einen neuen Song inklusive passendem Videoclip online gestellt. Die Nummer kommt von ihrem gleichnamigen Doppel-Album, das am 25. Januar 2019 – auch als Limited Edition mit Bonus-DVD – erscheinen soll. Hier das Video:

Neal Morse erklärt: „Diese Band hört nicht auf, mich zu überraschen! Ich muss sagen, dass es mich etwas eingeschüchtert hat, einen Nachfolger zu ‚The Similitude Of A Dream‘ aufzunehmen, weil dieses Album so besonders ist, aber ich glaube, dass ‚The Great Adventure‘ ähnlichen Eindruck machen wird. Dieses neue Doppelalbum ist alles, was ich mir gewünscht habe. Ich habe es letzte Nacht gehört und war am Ende zu Tränen gerührt!“

Foto: Robert Smith