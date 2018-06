The Night Flight Orchestra – Sometimes The World Ain’t Enough

Nach nicht einmal 1 Jahr liegen bereits neue Tickets für einen Flug mit dem Night Flight Orchestra auf dem Tisch. Geboten werden, neben allerhand kleinen süßen Snacks, eine große Portion Eskapismus, gute Laune, Nostalgie und vorallem Unterhaltung. Es ist kaum ein Jahr nach dem Release von „Amber Galactic“ vergangen. Ist der neue Flug ein vorschneller Entschluss mit Absturzgarantie?

Nein! Kramt die Pastellfarbigen Klamotten raus, schnappt euch einen Prosecco und steigt ein.

„This Time“ (dem Song wurde ein herrlich augenkrebserregendes Video in authentischer VHS-Qualität verpasst) ist ein außerordentlich gut gelungener Opener geworden, der mit seinen Keyboard-Fanfaren direkt an Highway Star von Deep Purple erinnert. Das Tempo ist hoch, der Rhythmus kriecht ganz tief in die Gedanken ein, schon nach 4 Minuten ist man leicht benommen.

The Night Flight Orchestra schafft es auch bei ihrer 4.Studioproduktion sehr markante Keyboard-Sounds ins Intro nahezu jedes Songs zu befördern, die sich sofort in die Großhirnrinde einbrennen. So passiert es auch bei „Turn to Miami“, es wird sofort dunkel, Neon-Leuchten erhellen die warme Luft. Schon nach 30 Sekunden trägt jeder seine Sonnbrille auch bei Nacht. Björn „Speed“ Strid (Soilwork) setzt hier die erste Duftmarke. Man kann vor diesen Mann nur den sonnengelben Hut ziehen, wie er sich hier als Sänger inszeniert. War er vor Jahren eher geneigt, sich in tieferen Regionen auszutoben, meistert er scheinbar mühelos charakteristische Schreie, die den Songs in den richtigen Momenten eine besondere Note verleihen.

Und kaum gewöhnt man sich an die ganze Atmosphäre, steht mit „Paralyzed“ eine meiner absoluten Lieblingsnummern auf dem Programm. Dieser Song macht mich völlig irre. Er ist unverschämt groovy, tanzbar und fast schon obszön eingängig. Hätte man diese Nummer Mitte der 80er veröffentlicht, wären die Menschen kollektiv auf der Tanzfläche ausgerastet. Es schreit an jeder Ecke danach, auch ins Live-Set genommen zu werden.

Politisch gesehen, waren die 80er Jahre alles andere als eine Party. Die Unwissenheit über das, was schon morgen sein könnte. Und so flochten viele Bands aus dieser Zeitperiode eine gewisse Melancholie in ihre Musik ein, gaben ihr dadurch eine gewisse Tiefe. Auch wenn das Säbelrasseln der Geschichte angehört, hat auch hier das NFO aufmerksam zugehört. Im Titelsong rückt man ein wenig von der Fröhlichkeit ab und was könnte da besser passen, als von einer verflossenen Liebschaft zu singen? Hier alle habt mal „I wanna know what love is“ mehr oder weniger nüchtern mitgesungen! Mit absteigenden Synthie Kaskaden im Refrain wird hier eine gewaltige Portion Dramatik ins Spiel gebracht. Wann ist die Welt schon mal genug?

Jetzt könnte man sagen, im Westen nichts neues, oder? Nicht ganz. Das NFO bedient weiter seine Trademarks, liefert scheinbar mühe flotte Wohlfühlnummern ab (hier besonders „Can’t be that bad“, hier MUSS man einfach gute Laune bekommen!), huldigen Stevie Nicks in „Lovers in the night“ und schmachten auch schon mal auf Toto-Level bei „Moments of Thunder“.

Doch es gibt da einen Song namens „Pretty Thing (Closing in)“. Hier wird durchaus Neuland betreten. Der Song irritierte mich anfangs komplett, hier gibt es keinen überlebensgroßen Refrain, keine herausstechenden Gitarrenparts, sondern eine eher unterkühle Stimmung, fast schon geflüsterter Gesang. Und ein absolut unwiderstehlicher Groove. Es weckt sofort Assoziationen an Italo-Disco seiner Zeit. Trotzdem funktioniert dieser Song, er braucht länger, unter Umständen empfehle ich eine Autofahrt in Mitten der Nacht.

Gibt es denn überhaupt etwas zu beanstanden? Mit „Speedwagon“ (also offensichtlicher kann man eine REO Speedwagon-Inspiration nicht verstecken) und „Winged And Serpentine“ haben sich 2 kürzere Songs eingefunden, die schnell auf den Punkt kommen, doch irgendwie etwas vermissen lassen. Die berühmte letzte Konsequenz beim Songwriting? Gerade der Chorus von letzteren wirkt ein bisschen erzwungen und… kaum möchte man das Haar in der Suppe suchen, nisten sich auch diese Songs in den Ohren ein. Beide Songs haben ihre Daseinsberechtigung. Wir haben hier wieder nur Hits.

Am Ende der Reise, die uns durch die ganze Welt, ach was, das Weltall, im Schnelldurchlauf geführt hat, steht ein Longtrack mit dem wunderbar klischeehaften Namen „The Last of the Independent Romantics“. Wer mit dem Night Flight Orchestra vertraut ist, weiß, dass der letzte Song immer ein wenig ausschweifend gestaltet ist. Hatten wir auf Skyline Whispers den großartigen, fast schon progressiven Rausschmeißer „The Heather Reports“ und bei Amber Galatic den diskogeschwängerten Smasher „Saturn in Velvet“, versucht die Band hier beide Songs miteinander zu vereinen. Herausgekommen ist ein sehnsuchtsvoller Diskosong, der mit Abstand am längsten benötigt, um zu zünden. Hier wird mehr mit Dynamik gespielt, das Tempo auch mal herausgenommen, noch mehr geschmachtet als ohnehin schon und mit einer gewissen Dreistigkeit wild soliert. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass die Liebe und die Musik doch die schönsten Dinge im Leben sind.

2 Alben innerhalb eines Jahres zu veröffentlichen spricht entweder für überbordende Kreativität oder einen Schnellschuss, der gewaltig nach hinten losgehen kann. Doch alle Sorgen sind unbegründet, das Night Flight Orchestra beweist auf „Sometimes The World Ain’t Enough“, dass die 80er eine scheinbar unerschöpfliche Quelle an Inspiration zu sein scheint. Und wenn dann jedes Mal solche Knaller Songs herauskommen, dann kann das bitte so weiter gehen. Natürlich ist das alles cheesy as fuck und für den einen oder anderen auch viel zu dick aufgetragen. Doch es gibt nur wenige Bands, die derart authentisch die 80er Jahre wieder in die Gegenwart holen und sie greifbar machen. Dafür großen Respekt.